ويسترن يونيون الرياض الفروع وأوقات الدوام .. تعرف عليها

نقدم كل مايخص ويسترن يونيون الرياض الفروع وأوقات الدوام فهى من أكبر شركات التحويلات البنكية على مستوى العالم، ويهتم بمتابعة كافة المعلومات عنها الأشخاص الذين لديهم تعاملات مالية خارجية أو داخلية لثقتهم فيها لكونها تتميز بالدقة والاحترافية في توصيل التحويل البنكي في أسرع وقت مما جعلها تحظي بشهرة وسمعة جيدة على مستوى العالم عمومًا وفي مدن السعودية خاصة بسبب انتشار فروعها بكل مكان.

ومن أبرز الخدمات التى تقدمها ويسترن يونيون الرياض تحويل الأموال من جميع الدول إلى الرياض والعكس، كما تمكنكم من تحويل الأموال عن طريق الجوال، فضلاً عن خدمات الدفع السريع، وتدعم عملاءها بخدمة من تحويل الأموال إلى حسابهم المصرفي، ويمكنكم قراءة هذا المقال لمعرفة مزيد من المعلومات عن ويسترن يونيون الرياض الفروع وأوقات الدوام.

فروع ويسترن يونيون في الرياض ٢٤ ساعة

تعمل طول أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة لتلبية خدماتهم دون انقطاع، وعناوينهم وطرق التواصل معهم على النحو التالي:

فرع ويسترن يونيون بحي الملك فهد : ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 9660114149700+، يوجد هذا الفرع بوسط الرياض.

فرع عُليا : ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 12920033663+.

فرع إرسال : ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 96612920033663+، ويوجد بحي عليا.

فرع إرسال: في مروج الرياض، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966920033663+.

فرع إرسال: في منطقة وزارة الرياض، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966920033663+.

فرع المدينة الطبية للملك فهد : في شارع الدباب، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 9660114013030+.

فروع ويسترن يونيون في الرياض 12 ساعة

تعمل فروع ويسترن يونيون في الرياض 12 ساعة دوام من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع، وعناوينها وأرقام التواصل معها على النحو التالي:

فرع السلمانية 164 : هذا الفرع بالقرب من تحويل الراجح المتواجد بشارع الأمير نايف بالرياض، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع: 966111882540+. فرع طريق الملك فهد 190 : هذا الفرع في المنطقة المركزية في شارع الملك فهد، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966115476363+. فرع التآمر: بالمنطقة المركزية على طريق الملك فهد، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966114142162+. فرع الملك فهد 165 : في المنطقة المركزية على تقاطع طريق الملك عبد العزيز، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966114709730+. فرع العليا 146 : في شارع العليا في المنطقة المركزية، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966114616629+ فرع الخليج 177 : المنطقة المركزية شارع الأمير بندر بن عبد العزيز، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 96114043436+. فرع المستشفى العسكري 140 : في المنطقة المركزية، شارع أبو بكر الرازي، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966114735825+. فرع المروج 149 : المنطقة المركزية، في شارع ابن سيناء المروج، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966112252347+. فرع المنتزه 138 : في المنطقة المركزية في شارع الشيخ عبد الرحمن بن ابراهيم، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966114735864+. فرع الشميسي 148 : في شارع الصراط أمام وسط الرياض، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966112876358+. فرع المجموعة المالية سامبا : في شارع الشميسي، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966112876358+. فرع المجموعة المالية سامبا : في شمال الرياض، في شارع الملك فهد، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966114783104+. فرع هاي بادر 155 : في 60 شارع الشفا بهاي بادر، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966114235126+. فرع الملاذ 144 : في 40 شارع الملاذ في الرياض، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966114783104+.