في #السعودية الإنسان أولًا.. وقبل كل شيء

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في مملكتنا ????????????????

*الإنسان أولًا.. وقبل كل شيء*

دون أدنى شك، فإن السعوديين أثبتوا عبر التاريخ حبهم لوطنهم وولاءهم لقادتهم ومروا بتجارب وأزمات مختلفة خروجوا منها وهم أكثر قوة وتماسكاً.

واليوم أصبح هاشتاق (سمعاً وطاعة) الذي رافق الإعلان عن القرارات الاقتصادية، شاهدًا جديدًا على عمق وعي الشارع السعودي بأهمية المرحلة الحالية، وإيمانهم بأنها (أزمة وتعدي).. وهم يعوون قبل كل ذلك مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية 2030 التي أعلنت عام 2015 لتنويع الاقتصاد وتخفيض الاعتماد على النفط، ويعرفون قبل ذلك وبعده حرص القيادة على أمن واستقرار ورفاه الشعب.

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الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لمواجهة أزمة كورونا جاءت خلاف كل ما توقعه المحللون الاقتصاديون وما نصح به البنك الدولي وعكس ما تنبأت به الصحافة العالمية من أن السعودية ستقوم بتخفيض رواتب الموظفين والاستغناء عن بعضهم وإيقاف المشاريع بما فيها مشاريع الرؤية الضخمة.

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*ولكن ماذا حدث ؟!*

1️⃣

الذي حدث ببساطة هو إيقاف بدل غلاء المعيشة الذي منحته الدولة لمواطنيها لمواجهة تضخم وغلاء الأسعار عالمياً، ولا علاقة له بأصل الراتب، وما زالت الدولة تنفق بسخاء على الأسر الضمانية وآخرتها بالأمس حيث تقرر منح المستحق 1000 والتابع 500 ريال، وكذلك عبر حساب المواطن، وعبر ساند، وبرامج الإسكان للفئات الهشة، وتحمل الدولة 60% من رواتب السعوديين في القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك الكثير.

2️⃣

الإجراء الآخر وهو رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 %، وهو إجراء لن يضر بالمستهلك في سوق مفتوحة تتعدد فيها الخيارات مثل السوق السعودية، فضلًا عن أن وعي المستهلك ازداد خلال السنوات الأخيرة ويستطيع مواءمة نفقاته مع ما لا يضر بمدخراته، ومع مقارنة هذه الضرائب بدول متقدمة أخرى نجد أنها ما زالت في مستوياتها الدنيا.



