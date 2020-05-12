مستشفى الملك فهد المركزي بجازان يوصّل الدواء لمنازل 3947 مريضًا

استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها صحة جازان، تماشيًا مع الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فقد نفذ مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ممثلًا بقسم الصيدلية مبادرة إيصال الأدوية لمنازل المرضى؛ حيث تمّ خلال شهر أبريل إجراء 17637 عملية صرف أدوية لـ 3947 مريضًا.

وشهدت المبادرة تنوعًا في طرق إيصال الأدوية لمنازل المرضى داخل محافظات وقرى منطقة جازان، وساهمت مؤسسة البريد السعودي من خلال أسطول النقل التابع لها بإيصال الأدوية لـ 2310 مرضى، كما ساهم المتطوعين بعد تسجيلهم في منصة التطوع الصحي وتجاوزهم كل الإجراءات وتطبيقهم لمعايير مكافحة العدوى في إيصال الأدوية لـ 911 مريضًا.

وهيأت إدارة المستشفى موقعًا يتم من خلاله صرف واستلام الأدوية دون الحاجة للدخول إلى حرم المستشفى بعد أن يتم تجهيز الوصفات والتواصل مع المرضى لاستلامها عبر السيارات، وتم من خلالها خدمة 753 مريضًا.

الجدير بالذكر أنه يتم مراعاة ظروف تخزين الأدوية مثل الأدوية المبردة لضمان إيصالها للمرضى بطرق آمنة وصحيحة.