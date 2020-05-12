شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تستهدف مساكن الجاليات للتوعية بكورونا في مكة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حملة توعوية استهدفت زيارة مساكن عمالة إحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة العاصمة المقدسة بهدف تعريفهم طرق تجنب عدوى الإصابة بفيروس الكورونا كوفيد19, وذلك استكمالاً للحملات التوعوية الميدانية عن جائحة كورونا وزار الفريق المساكن والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية فيما يخص النظافة والتباعد الاجتماعي, ونظمت الشؤون الصحية ورشة تدريب على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي مع توزيع أكثر من 1500 مطبوعة إرشادية, كما جرى الاستعانة بعدد من المترجمين لتسهيل التواصل مع القاطنين وإيصال الرسالة التوعوية بالشكل الصحيح.

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