شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تستهدف مساكن الجاليات للتوعية بكورونا في مكة والان نبدء بالتفاصيل
وزار الفريق المساكن والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية فيما يخص النظافة والتباعد الاجتماعي, ونظمت الشؤون الصحية ورشة تدريب على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي مع توزيع أكثر من 1500 مطبوعة إرشادية, كما جرى الاستعانة بعدد من المترجمين لتسهيل التواصل مع القاطنين وإيصال الرسالة التوعوية بالشكل الصحيح.
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