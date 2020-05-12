شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية لـ 279 يتيما ويتيمة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس مجلس الإدارة د. محمد العبودي، أن الجمعية قدمت أيضا 100 بطاقة تأمين طبي لمستفيديها بالشراكة مع جمعية كنف الخيرية، بالإضافة إلى توزيع 26 جهازًا لوحيًا مع بطاقات البيانات على الأيتام في المرحلة الثانوية، مبينا أنها تأتي ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «العطاء الرقمي».
وأضاف أن الأجهزة الطبية تتضمن أجهزة بخار وحقيبة صحية وحقيبة إسعافات أولية، وأن ذلك يأتي ضمن مبادرة «نحن معكم» بالتعاون مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة.
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