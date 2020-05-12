شكرا لقرائتكم خبر عن يمنع صيام مرضى القلب في حالات معينة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن هناك حالات معينة لا يستطيع مريض القلب الصوم فيها، وهي: الذبحة الصدرية غير المستقرة، الاحتشاء الحاد لعضلة القلب «الجلطة القلبية»، والقصور القلبي الحاد، القصور القلبي المزمن من الدرجة الثالثة أو الرابعة «غير المستقرة»، واضطرابات ضربات القلب غير المستقرة.
ونصح د. الشهري مرضى القلب بتنظيم تناول الأدوية في شهر الصيام على النحو التالي: الأدوية التي تؤخذ مرة واحدة في اليوم يمكن تناولها عند وجبة الإفطار بما في ذلك «مدر البول»، وتؤخذ حبوب «الأسبرين» بعد وجبة الإفطار، ويتم توزيع أدوية الضغط على فترتين بعضها يتم تناولها مع الإفطار والبعض الآخر بعدها بـ 4-6 ساعات، ويؤخذ دواء الكوليسترول عند النوم.
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