شكرا لقرائتكم خبر عن يمنع صيام مرضى القلب في حالات معينة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح استشاري القلب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر د. عبدالله الشهري، أن الصيام يعود بفوائد على القلب بصفة عامة إذ إنه يقلل العبء على عضلة القلب عند الصوم لأن «5-10 %» مما يضخه القلب يُستخدم من عملية الهضم، كما أن الجسم يتخلص من بعض المواد السامة عن طريق الجهاز الهضمي والكلوي أثناء الصوم مما يعود بالنفع على القلب والجسم.

وأضاف أن هناك حالات معينة لا يستطيع مريض القلب الصوم فيها، وهي: الذبحة الصدرية غير المستقرة، الاحتشاء الحاد لعضلة القلب «الجلطة القلبية»، والقصور القلبي الحاد، القصور القلبي المزمن من الدرجة الثالثة أو الرابعة «غير المستقرة»، واضطرابات ضربات القلب غير المستقرة.

ونصح د. الشهري مرضى القلب بتنظيم تناول الأدوية في شهر الصيام على النحو التالي: الأدوية التي تؤخذ مرة واحدة في اليوم يمكن تناولها عند وجبة الإفطار بما في ذلك «مدر البول»، وتؤخذ حبوب «الأسبرين» بعد وجبة الإفطار، ويتم توزيع أدوية الضغط على فترتين بعضها يتم تناولها مع الإفطار والبعض الآخر بعدها بـ 4-6 ساعات، ويؤخذ دواء الكوليسترول عند النوم.