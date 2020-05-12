شكرا لقرائتكم خبر عن 1800 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة عسير خلال الفترة من 9 - 16 رمضان أكثر من 1800 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات «التجارة» في منطقة عسير تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدجاج والأسماك والخضار والفواكه والمخابز ومحطات بيع الوقود، وسجلت 53 مخالفة، 41 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وطبقت الغرامات الفورية على المخالفين. وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي.