شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 300 وجبة إفطار على رجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية أمس الأول 300 وجبة إفطار على رجال الأمن ونقاط التفتيش الأمنية. وقال المشرف العام على المركز ونائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان: إن المركز وزع وجبات الإفطار على رجال الأمن ضمن حملة «خير الشرقية» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لأفراد المجتمع خلال أزمة كورونا. وأكد العفيصان أن حملات التوزيع شملت أيضا المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تضررا من أزمة كورونا وأصحاب المهن المتعطلين عن العمل والعمالة المتضررة، ولم تنس الحملة الدور الرائد الذي يقوم به رجال الأمن والصحة لحماية البلاد وتوفير الأمن لهم، مؤكدا أن من هذا المنطلق تم تخصيص هذه الوجبات لرجال الأمن فضلا عن الوجبات التي تم توزيعها على الكوادر الطبية العاملة في الأزمة ووجبات الإفطار والسحور التي يتم توزيعها بالمحاجر الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 300 وجبة إفطار على رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.