شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة «الشوفان» وجبة الطاقة في موائد الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

حساء أو شوربة الشوفان تعتبر من الأصناف المهمة التي لا تغيب عن مائدة كل أسرة في شهر رمضان. وتتكون الشوربة من الحبوب ويفضلها الصغار والكبار، وعادة ما يبدأ الصائم بها وقت الإفطار بعد تناول حبات التمر.

وتعتبر شوربة الشوفان غنية وذات فوائد كثيرة، فهي قليلة الدهون، وتحتوي على المعادن، والبروتينات، والكالسيوم، والحديد، والألياف، المهمة للجسم، فهي تعطي متناولها الطاقة، والشبع في آن واحد، وتعتبر في ذات الوقت قليلة السعرات الحرارية، مما يجعلها مطلوبة لبعض المصابين بالأمراض مثل مرضى القلب، والسكري، كما يفضلها من يعملون الحمية والرجيم، فهي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، كما أنها نافعة للجهاز الهضمي.

وتعد الشوربة بعدة طرق سواء كانت على الدجاج أو اللحم، ولكن في الأغلب تتكون شوربة الشوفان من الماء، والملح، والفلفل الأسود، والبصل، وقليل من الزيت، أو الزبدة، أو زيت الزيتون، والقرفة بالإضافة إلى الطماطم وأنواع من الخضار الأخرى ويضاف كمية من الشوفان بحسب عدد الأفراد أو الكمية المراد صنعها.