شكرا لقرائتكم خبر عن غذاء صحي والان نبدء بالتفاصيل

شهر رمضان فرصة لتبني نظام صحي يسهم بدوره في تخفيف وزن الجسم وضبط مستوى السكر في الدم، ويعود شهر رمضان علينا بفوائده الصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وبترك العادات الغذائية السيئة إذا قام الصائم باتباع التوصيات في هذا الشهر الفضيل، ولا ننسى الرياضة بعد الإفطار بساعتين للمساعدة على الهضم، ولمنع تراكم الدهون في الجسم مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ولإعداد الأطباق بشكل صحي يجب تجنب القلي قدر الإمكان واللجوء للشواء أو الطبخ أو التحمير، نزع الجلود والدهون من اللحوم والدجاج، استخدام منتجات الألبان قليلة الدسم لتحضير الوجبات والحلويات، والابتعاد عن الملح والتوابل واستبدالها بالأعشاب المختلفة مثل: «النعناع، البقدونس، الزعتر، الثوم، البصل».

وأفضل الأكلات في رمضان هو الغذاء الصحي المتكامل الذي يشمل الأطعمة المختلفة وهي: بدء الإفطار بتناول ٣ حبات من التمر لأنه يؤمن مصدرا غنيا للطاقة والألياف، ويفضل أن يكون الإفطار على فترتين الأولى: التمر والماء والحساء، والثانية: الطبق الرئيسي، وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لإمداد الجسم بالسوائل أثناء فترة النهار، تجنب المشروبات الغازية عند الإفطار والسحور لأنها تؤثر على عملية الهضم إضافة إلى افتقارها القيمة الغذائية وتأثيرها على زيادة الوزن واستبدالها بالعصائر الطازجة، الحساء «الشوربة» يسمح بتناول جميع أنواعه على أن تكون خالية من الدهون مثل: «شوربة الخضار الغنية بالفيتامينات والألياف الغذائية، شوربة العدس الغنية بالأملاح المعدنية والحديد، شوربة اللحم أو الدجاج»، والابتعاد عن الشوربات الجاهزة لاحتوائها على الكريمات والأملاح الكثيرة وافتقارها للفيتامينات، والطبق الرئيسي من الأفضل أن يحتوي على البروتين سواء: لحم، دجاج، سمك، وتكون خالية من الدهون، إضافة إلى النشويات «الكربوهيدرات» سواء: الأرز، الخبز، البطاطس، المكرونة، الخضراوات المطبوخة، ولا تنس السلطة ويفضل إعدادها في المنزل.

ووجبة السحور يفضل أن تكون خفيفة ذات قيمة غذائية محتوية على المجموعات الغذائية مثل: منتجات الألبان قليلة الدسم والبيض والخضار، والأرز بالحليب مع الفواكه، والابتعاد عن المشويات والأطباق الغنية بالدهون.

أخصائي تغذية علاجية