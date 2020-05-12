شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الأقنعة الواقية خلال الصلاة والان نبدء بالتفاصيل

يصلي المسلمون صلاة الظهر خلال شهر رمضان داخل المركز الإسلامي في مقاطعة باسيك، وهم يرتدون الأقنعة الواقية؛ بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضًا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.