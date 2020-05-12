شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار التحصيلي عن بعد.. إهدار لتكافؤ الفرص بين الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

يعيش طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العام الحالي حالة من الرهبة والخوف من الاختبارات التحصيلية، التي تعتزم هيئة التقويم والتدريب إجراءها عن بعد، وسط ترقب وتساؤلات عن عدالة الاختبار الذي يحدد مصير مستقبل الكثير من أبنائنا.

تحقيق الموازنة

وأكد عدد من المختصين وأولياء الأمور لـ ”الخليج 365”، أن تطبيق الاختبارات بطريقة غير علمية قد تفوت الفرصة على بعض الطلاب، وتمنح فرصا أخرى لآخرين، مشيرين إلى أنه لا بد من الموازنة بين أمرين، يتمثلان في توجهات القيادة بالتسهيل على الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية وعدم التساهل في التقييم العادل الذي قد يلحق الضرر بهم.

مراقب خفي

وقال المستشار التربوي والإعلامي د. سعود المصيبيح: إن هيئة التقويم والتدريب أعلنت عن إقامة الاختبار التحصيلي عن بعد، بمعايير عالمية، كما تقول، وهذا أدى إلى حالة من الإرباك والقلق لأكثر من 340 ألف طالب وطالبة ومعهم الأمهات والآباء والأسرة بشكل عام في ظرف استثنائي خطير يمس مستقبلهم ودخولهم للجامعات والكليات التي يرغبونها، دون أن يكون هناك توضيح من الهيئة عن تساؤلات الطلاب المتمثلة في التثبت من شخصية مؤدي الاختبار، وعدد نماذج الاختبار، واسم البرنامج المطبق، ومدى صلاحيته وتجربته عالميا، وعدالة الاختبار وعدم الغش، وهل ستوفر الهيئة مراقبا خفيا لكل طالب في منزله نضمن أنه سيؤدي الاختبار دون مساعدة من أحد، وفي مدة قصيرة لا تتجاوز الساعة الواحدة، وهل الاختبار الإلكتروني مطابق لأدائه في الاختبار الحضوري، وهل سيكون ضمن معايير القبول في الجامعات.

مصداقية الاختبار

وأضاف «المصيبيح»: ندرك أن العام الحالي كان استثنائيا؛ نتيجة لجائحة كورونا، فهل تدرك الهيئة حجم الإرباك للطلبة والطالبات وذويهم؟، ولماذا تصر الهيئة على إقامة الاختبار وهي تدرك أن 340 ألف طالب وطالبة لن يكونوا في حالة واحدة في توافر الإنترنت والظروف التقنية المختلفة؟؛ مما يؤثر على مصداقية الاختبار وثباته.

بدائل استثنائية

وقال المدرب المختص في القدرات والتحصيلي وكفايات المعلمين محمد الغامدي: «تعتمد اختبارات القياس من قدرات وتحصيلي على مهارات الطالب وقدرته على البناء والربط والتحليل من خلال ما تحصل عليه، طيلة مشواره التعليمي، بالإضافة إلى قدراته العقلية من تذكر وحفظ وفهم لبعض المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء للأقسام العلمية، والنحو والصرف والبلاغة والأدب والفقه والتوحيد والحديث في الأقسام الأدبية، وإذا لم تطبق هذه الاختبارات بطريقة علمية صحيحة فإنها قد تفوت الفرصة على بعض الطلاب وتمنح فرصا أخرى لطلاب آخرين، وعلى سبيل المثال إذا طبقت هذه الاختبارات بطريقة محوسبة من داخل المنازل فإن ذلك سيرافقه إنشاء قروبات التواصل والتعاقد مع مدرسين خصوصيين لحل هذه الأسئلة والحصول على درجات عالية، مما يتبادر إلى الذهن بأنه سيتم إنشاء أسئلة في غاية الصعوبة لتجاوز سهولة الغش مما قد يضر الطالب، أو وضع بنك أسئلة تترتب بشكل عشوائي وترتيب إجاباتها بشكل عشوائي لكل طالب، وتكون مدة السؤال من دقيقتين إلى أربع دقائق لحله، وفي هذه الحالة سيتم الحد من غش الطلبة من بعضهم البعض، ولكن لا تضمن أن يوجد من يساعد الطالب لحل الأسئلة من وسائل أخرى كمحركات البحث في الإنترنت والمدرسين والأقارب المعلمين».

واقترح «الغامدي» أن يكون هناك بديل استثنائي لهذا الاختبار تشترطه بعض الكليات العلمية كالتخصصات الطبية والهندسية، وكذلك في الكليات العسكرية، فمثلا يضاف للطالب الذي يرغب للالتحاق بهذه الكليات فصل يدرس به علوم أساسية مرتبطة بما فاته في دراسته الثانوية ويشترط على الطالب تحقيق معدل محدد للالتحاق بهذه الكليات.

عدالة وشفافية

وأوضح رئيس قسم إدارة الموارد البشرية في كلية الأعمال بجامعة جدة د. محمد باعلوي، أنه من المناسب في مثل هذه الظروف الاستثنائية أن يتم فعلا استخدام التقنية ولكن على أن نضمن عدم استغلالها من قبل البعض بطريقة غير مناسبة، فمثلا يمكننا استخدام الكاميرا والاتصال المباشر أثناء تأدية الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة المقبلين على دخول الجامعات، وذلك للحد بقدر المستطاع من مسألة الغش، أو يتم تقديرا لهذا الظرف الذي نمر فيه إلغاء الاختبار التحصيلي والاكتفاء بالاختبارات التي أجريت مسبقا في القدرات العامة بالإضافة إلى معدل الثانوية استثناء لهذا العام فقط، لأنه لا بد من الموازنة بين أمرين، الأول: توجيهات القيادة بالتسهيل على الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية وبين عدم التساهل في التقييم العادل الذي قد يلحق الضرر ببعض الطلاب وخاصة المتفوقين منهم والذين يطمحون باللحاق بالتخصصات المرغوبة، وفي النهاية فإن كل الجهات تراعي مصلحة الطالب بلا شك فهم الأساس في العملية التعليمية بما يضمن العدالة والشفافية في التقييم.

تساوي الفرص

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وقالت المشرف التربوي هانية فطاني: لضمان عدالة نتائج أي تجربة أو اختبار لا بد من ضبط المتغيرات وتساوي الفرص والإمكانات المتاحة لجميع الطلبة قبل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد دون رقابة مؤسسية على مجريات الاختبار، ولضمان تجربة ناجحة هناك عدة نقاط، ومنها توفر الأجهزة بنفس الجودة لجميع الطلاب والطالبات، وسرعة شبكة الإنترنت بصورة تضمن إجراء الاختبار بدون توقف وتسبب قلقا للطلاب، وبالتالي تؤثر على أدائهم في الاختبار، وتوضيح تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيتم استخدامها هل هي بصمة الوجه أم الاصبع أم العين وهذا بحاجة أن يكون الجهاز لدى الطالب مزودا بكاميرا أو جهاز استشعار، وفي حال مواجهة خطأ تقني كيف سيتم علاجه في حينه بما لا يؤثر على أداء الطلاب، والنسبة المخصصة للاختبار التحصيلي من نتيجة الطلاب في حال تطبيقه عن بعد ستختلف عن المعتاد، وبيئة المنزل، والعقوبات في حال ثبوت محاولات الاستعانة بمصادر خارجية أثناء الاختبار، وتقديم الدورات الإرشادية لأولياء الأمور وتوعيتهم، وغيرها من الجوانب التي يصعب تحقيقها، وفي حال عدم توفر ذلك أرى صعوبة في تحقيق العدالة بين الطلاب للفوارق المختلفة بينهم من تجهيزات غير متوفرة، وأطالب بوجود حلول أخرى تضمن تحقيق العدالة.

مهارات حياتية

وذكر المتخصص في التعليم والتدريب د. زيد الخمشي: أن الاختبار التحصيلي يعد أحد المقاييس التي يعتمد عليها في عملية القبول كل عام في الجامعات، فهو يركز في الأغلب على الرياضيات والعلوم بشكل أكثر، ناهيك عن وجود أشياء أخرى لا يقيسها مثل المهارات الحياتية وغيرها، والاختبار التحصيلي عن بعف د لا يركز على العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مع اختلاف إمكانيات الطلاب من توفر أجهزة الكمبيوتر للجميع أو إنترنت عالي السرعات يتوافق مع الاختبارات، إضافة لعدم السيطرة الفعلية على منع الغش للمتقدمين للاختبار أو حل الاختبارات من أشخاص آخرين غير الطلاب، لذا من الأفضل أن تعيد الهيئة النظر بإلغاء هذا الاختبار، وترك أمر القبول للجامعات.

دول العشرين

وأضاف الكاتب الصحفي والمستشار في تطوير الأعمال بسام فتيني: إنه يجب على هيئة تقويم التعليم أن تتراجع عن قرارها، والذي لا يخدم المصلحة العامة للطلاب والطالبات في ظل أزمة جائحة كورونا، حيث إن أغلب دول العشرين أجلت الاختبار أو ألزمت الطلبة بالحضور، ولم يكن الاختبار عن بعد أحد الحلول المطروحة، على سبيل المثال لا الحصر أمريكا وكوريا وألمانيا لم تقم بذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تصر الهيئة على التطبيق في ظل كل هذه المعطيات؟، مع العلم أن الفرص لن تكون متساوية بين الطلاب والطالبات من حيث الإمكانيات والتجهيزات لخوض هذا الاختبار عن بعد.

تطوير القدرات

وقال ولي أمر إحدى الطالبات موفق عبدالله الهلالي: يلعب الاختبار التحصيلي دورا هاما في قياس مستوى الطلاب وقدراتهم ويحتاج أن يكون مقننا وعادلا، فالاختبار عن بعد لا يحقق درجة عالية في المقاييس الصحيحة لما يتخلله من ظروف تمر بنا هذه الأيام، ولا يحقق الهدف المرجو منه، وأطالب بأن يكون هناك اختبار قبول في الجامعات لتحديد احتياجات الطلاب وقدراتهم، وأن يتم قبولهم في هذه الظروف وفق آلية تهتم بميول الطلاب وحاجات المجتمع إلى الطلاب المؤهلين والقادرين على استكمال مسيرة التعليم، وعلى تطوير قدراتهم بما يراعي الحاجة إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

الهدف المنشود

وقال المعلم في المرحلة الثانوية تركي الجهني: أرى أن الاختبار التحصيلي لا يقيس المراد ولا يحقق الهدف المنشود لأنه يفتقر إلى اعتماد الطالب على نفسه، لذا الأفضل الاعتماد على مستوى تحصيل الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول أو حسب ما تم تحصيله في اختبار القدرات للدرجة العالية أو إيجاد وسيلة أخرى تضمن العدالة بين الطلاب، واقترح في حال إصرار الهيئة أن يكون الاختبار كما كان في السابق ولكن بأعداد قليلة تضمن التباعد بين الطلاب وخصوصا في الدخول والخروج وزيادة أيام الاختبارات.

ضبابية التوجه

وقال الطالب علي طلعت: «التوجه للدراسة والاختبارات عن بعد أمر هام، ولكن مثل هذه الاختبارات المصيرية التي بموجبها يتحدد مصير الطلاب كونها من الأساسيات في القبول في الجامعات والكثير من القطاعات، صعب أن تتم خصوصا في ظل عدم وضوح التوجه الجديد في إجراء الاختبارات، وعدم تساوي الفرص من أجهزة اختبار وسرعة إنترنت وضمان عدم اختبار آخرين بدلا من الطلاب أنفسهم، وغيرها من الأمور التي يصعب تحقيقها في مثل هذه الاختبارات، واقترح أن يكون هناك حلول أخرى تقررها الجامعات أو جهات الدراسة الأخرى.

من جهتها، أعلنت هيئة تقويم التعليم عن تطبيقها الاختبارات التحصيلية «العلمية والنظرية» عن بعد، وفقا للمعايير والمواصفات العالمية في شهر شوال القادم، مشيرة إلى أنها اعتمدت على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بعد، وسيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي «عن بعد»، والذي يخضع لمراقبة حساسة تضمن سلامة الإجابات وتعكس المستوى الحقيقي للمختبر، وستراعي الظروف المكانية والزمانية والتقنية للطلبة خلال أداء الاختبار، وسيكون هناك اختبار تجريبي إلزامي على جميع الطلبة المتقدمين للاختبار التحصيلي عن بعد.