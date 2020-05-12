صورة وتعليق

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شنت أمانة منطقة حائل حملات على الأسواق والمجمعات التجارية، المسموح لها بالعمل خلال فترة السماح؛ للتأكد من صلاحية وتوافر المنتجات والسلع المختلفة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (واس)

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