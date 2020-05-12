شكرا لقرائتكم خبر عن 374 إنذارا ومخالفة لمندوبي التوصيل بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
أسباب متنوعة
وتنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية للسائق، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، ونظافة المركبة.
إحكام الرقابة
وشددت البلدية رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانياً، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن، وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تمركزت فرق الرقابة في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحلات بيع الأغذية وأسواق النفع العام.
سلامة المواطنين
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني إن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهة خطر فيروس كورونا.
فرق ميدانية
وأوضح م. الحسيني أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيًا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم، للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات. مشيرا إلى تركيز وجود هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي.
لا تهاون
وأكد أن المراقبين رصدوا بعض المخالفات تجاه مقدمي خدمات التوصيل المنزلي وتطبيقهم الجزاءات التي صدرت ضمن هذه اللائحة، فيما تم رصد تطبيق العديد من مقدمي التوصيل للإجراءات الصحية وهو ما يدل على الوعي الصحي لديهم ولدى المنشآت الغذائية. وشدد على أن المراقبين لن يتهاونوا في التعامل مع المخالفين في ما يخص الصحة العامة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل يعنى بالصحة، لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية، وذلك بالاتصال على الرقم 940.
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