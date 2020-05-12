شكرا لقرائتكم خبر عن ازدحام شديد بـ«باب مكة».. ماذا فعلت أمانة جدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أكدت أمانة جدة، أنه تم معالجة سوق «باب مكة» بالإشتراك مع الجهات الأمنية، بعدما شهد ازدحامًا شديدًا خلال الأيام الماضية من قبل الوافدين.

جاء تحرك الأمانة السريع، بعدما تداول عدد من المغردين مقطع فيديو للسوق، مستنكرين ما يحدث به من تجمعات، وقال أحدهم: «الدولة جالس تخسر مليارات لجل سلامتنا وحمايتنا من هالوباء.. وبعض هالأجانب ماهمهم حسبي الله عليهم».