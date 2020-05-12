شكرا لقرائتكم خبر عن ازدحام شديد بـ«باب مكة».. ماذا فعلت أمانة جدة؟ والان نبدء بالتفاصيل
جاء تحرك الأمانة السريع، بعدما تداول عدد من المغردين مقطع فيديو للسوق، مستنكرين ما يحدث به من تجمعات، وقال أحدهم: «الدولة جالس تخسر مليارات لجل سلامتنا وحمايتنا من هالوباء.. وبعض هالأجانب ماهمهم حسبي الله عليهم».
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