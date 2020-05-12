شكرا لقرائتكم خبر عن 160 ألف محاضرة مسجلة بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الجامعة د. محمد العوهلي خلال عقد مجلس الجامعة جلسته السابعة والأخيرة عبر منظومة الاتصال عن بعد، أنه تم تكليف ٢٥ فنيا متخصصا لتقديم الدعم الفني للطلبة وهيئة التدريس على مدار اليوم، وتمكن أكثر من 1900 أستاذ في الجامعة من تقديم حوالي 160 ألف محاضرة مسجلة، ومباشرة، استفاد منها حوالي 60 ألف طالب وطالبة، وبمشاهدة إجمالية بلغت حوالي مليوني مشاهدة طلابية.
وأشار إلى اختتام اختبارات طلبة برامج التعليم المطور للانتساب إلكترونيا في 335 مقررا، بلغت أكثر من 143 ألف اختبار أجراه الطلبة، وبنسبة أداء بلغت 95%، وبنسبة رضا أيضا بلغت 95%، وكان عدد المستجيبين للتقييم أكثر من 18 ألف طالب، وحققت اختبارات برامج الانتظام الإلكترونية نسبة حضور بلغت 98%، مع إجراءات التباعد الاحترازية استمرت عملية المناقشات البحثية لمرحلتي الماجستير والدكتوراة فناقشت جامعة الملك فيصل عن بعد 95 رسالة ماجستير، ودكتوراة، وإنجاز أكثر 30 حلقة نقاش للمشاريع البحثية.
وبين د. العوهلي أن الجامعة استطاعت أن تقدم عددا من المبادرات الخدمية والمجتمعية، في مجالات الرعاية الطبية الصحية، والرعاية البيطرية والصحة العامة، والمبادرات التدريبية التي تجاوزت أكثر من 65 برنامجا تدريبيا في جميع التخصصات للمجتمع، والمبادرات البحثية التي قدمت أكثر من 5 مساهمات علمية للجامعة متعلقة بفيروس كورونا، والمبادرات الإعلامية التي بلغت أكثر من 320 منتجا إعلاميا تجاوزت 10 ملايين مشاهدة في مسارات الإنتاج والنشر الصحفي، والإنتاج والنشر الرقمي، والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، كما استعرض معاليه أبرز ما تحقق من نجاحات خلال العام الجامعي.
جاء ذلك خلال اللقاء عن بعد الذي ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والبحثية، والنظر في الموافقة على عدد من برامج الدراسات العليا، واللوائح التنظيمية، والتعيينات، وقرارات الابتعاث، ومنح الدرجات العلمية، والتعديلات على بعض البرامج الدراسية، وخطة الأنشطة الطلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر 160 ألف محاضرة مسجلة بجامعة الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.