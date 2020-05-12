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غرف عمليات لخدمة العائدين بمطارات المملكة

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وفرت مطارات المملكة الدولية «مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام»، غرف عمليات مشتركة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لخدمة وتسهيل واستقبال المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بهدف سلامتهم والعمل على عودتهم آمنين، وذلك ضمن التدابير الصحية والوقائية من .

وتأتي هذه الإجراءات، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن إيمانا منها بالأولية القصوى لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنا.

وتتابع غرف العمليات، المواطنين القادمين من الوجهات الدولية، ابتداء بإدارة تحركاتهم في صالات المطار، ومتابعة نزولهم من الطائرة بطريقة مقننة؛ لضمان عدم الاصطفاف المتقارب، مع المحافظة على مسافة آمنة بين الركاب، بالإضافة إلى الإشراف ومراقبة عملية إنزال الأمتعة من الطائرة لضمان عدم انتظار الركاب لوقت طويل في منطقة استلام الأمتعة، وعند بوابة سير الإركاب، ومرورا بمراقبة عمليات الفحص الطبي واستلام حقائب السفر.

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