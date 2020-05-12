شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبات والدفوع في برنامج لقضاة «المظالم» والان نبدء بالتفاصيل

شمل البرنامج التدريبي لديوان المظالم، عدة محاور علمية وتطبيقات عملية من شأنها تعزيز الجانب المعرفي لدى القضاة، وتطوير الممارسات القضائية وتدعيمها بالتجارب والدراسات الحديثة. وتضمنت محاور البرنامج، الذي شارك فيه 21 قاضيا من مختلف محاكم ديوان المظالم، بعنوان «نظرية الطلبات والدفوع القضائيين»، حزمة جديدة من الأطروحات والتطبيقات، ومنها: حقيقة الطلبات القضائية، وأنواعها والطبيعة النظامية لها، وعناصر تحديدها والعلاقة بينها، إضافة إلى النظر في آثار اكتمال تقديم الطلب القضائي والعناية به.

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