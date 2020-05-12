شكرا لقرائتكم خبر عن «الارتقاء بالخدمات التقنية» في اجتماع أمراء المناطق والان نبدء بالتفاصيل
وانتهوا إلى عدة توصيات تمهيدا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
ورفع سمو وزير الداخلية، وأصحاب السمو أمراء المناطق، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية كريمة، وما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق وجميع الجهات الحكومية من اهتمام ودعم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
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