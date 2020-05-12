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«الارتقاء بالخدمات التقنية» في اجتماع أمراء المناطق

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بحث أصحاب السمو أمراء المناطق، في اجتماعهم السنوي السابع والعشرين، عبر الاتصال المرئي عن بعد، أمس، أوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي تناولت الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بإمارات المناطق، والارتقاء بمنظومة الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.

وانتهوا إلى عدة توصيات تمهيدا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

ورفع سمو وزير الداخلية، وأصحاب السمو أمراء المناطق، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية كريمة، وما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق وجميع الجهات الحكومية من اهتمام ودعم، لمواجهة جائحة فيروس ، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

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