شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف جلسة و2200 حكم بفترة التعليق والان نبدء بالتفاصيل

اطلع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، على إنتاجية المحاكم الجزائية خلال فترة التعليق التي أظهرت انعقاد 19 ألف جلسة وصدور 2200 حكم قضائي جزائي، وذلك من خلال مؤشرات مركز العمليات العدلي.

وأظهرت المؤشرات عقد حوالى 6 آلاف جلسة «عن بُعد» لقضايا السجناء، وذلك بعد سرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين غالب السجون والمحاكم الجزائية.

وشدد د. الصمعاني، في لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي مع رؤساء المحاكم الجزائية وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، على أن التقاضي عن بُعد ضرورة تتطلبها طبيعة العمل في المحاكم الجزائية.