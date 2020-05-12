شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف جلسة و2200 حكم بفترة التعليق والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت المؤشرات عقد حوالى 6 آلاف جلسة «عن بُعد» لقضايا السجناء، وذلك بعد سرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين غالب السجون والمحاكم الجزائية.
وشدد د. الصمعاني، في لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي مع رؤساء المحاكم الجزائية وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، على أن التقاضي عن بُعد ضرورة تتطلبها طبيعة العمل في المحاكم الجزائية.
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