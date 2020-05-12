انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 11 مايو 2020، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 205.69 ريال (54.85 دولار)، مقابل نحو 205.80 ريال (54.79 دولار) أمس.

وأعلن وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان اليوم اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى لعام 2020 .

كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول تموز/يوليو.

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وبالعودة إلى أسعار الذهب، وفقا لبيانات السوق صباح اليوم، فإن سعر الذهب عيار 22 سجل 188.55 ريال (50.28 دولار)، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 179.98 ريال ( 47.99 دولار)، وحقق عيار 18 سعر 154.27ريال (41.14 دولار).

أما سعر الذهب عيار 14 سجل 119.98ريال (32 دولار)، كما تراجع سعر الجنيه الذهب ( عيار 24/ 8 جرام) إلى 1.645 ألف ريالا (438.80 دولار)

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6.397 آلاف ريال (1.706 ألف دولارا)، وكيلو الذهب حقق سعر 205.687 ألف ريال ( 54.850 ألف دولارا).

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية 18% العام الماضي، نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات الدولارات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.