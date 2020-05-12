جراحة 3 ساعات تنهي معاناة مريضة من ورم بالدماغ في عرعر

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - واس

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أسهم فريق طبي في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر في إنهاء معاناة مريضة تعاني من صداع مزمن واضطراب في الذاكرة مع ضعف شقي أيمن مصاحب بخدر وتنميل, حيث تبين بعد عمل الفحوصات الإشعاعية والمخبرية اللازمة وجود ورم دماغي بالفص الأمامي والجداري الأيسر للدماغ، وبحمد الله تم استئصال الورم كاملًا وتكللت العملية بالنجاح التي استمرت ما يقارب الـ3 ساعات ، كما تم متابعة المريضة إلى أن تحسنت حالتها وخرجت من المستشفى بأتم الصحة والعافية ولله الحمد.

مما يذكر أن “صحة الحدود الشمالية” يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 44 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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