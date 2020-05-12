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مدير قياس: ننسق مع الصحة والداخلية لإجراء الطلاب الاختبارات
أكد أنه لا يوجد أي معيار للاحتكام إليه لدخول الطلاب إلى الكليات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني قياس، الدكتور عبدالله القاطعي، أن الاختبارات ستتم بالتنسيق بين المركز ووزارة الصحة ووزارة الداخلية لخروج الطلاب لإجرائها.
وقال في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: كنت أتمنى من وزارة التعليم عدم إلغاء الاختبارات؛ لأنها مهمة، وفي الصباح الطلاب ليسوا بحاجة إلى تصريح من وزارة الداخلية؛ لأن منع التجول في الساعة الخامسة عصرًا، متابعًا أن الاختبارات ضرورية؛ لأنه لا يوجد أي معيار للاحتكام إليه لدخول الطلاب إلى الكليات.
من جهته، رأى عضو في هيئة تقويم التعليم سابقًا أن الجامعات السعودية هي الوحيدة في العالم التي تشترط اختبارين للقبول مع الثانوية العامة وتطبيق الاختبار عبث.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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