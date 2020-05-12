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2020-05-12 الصندوق الصناعي يدرس تأجيل وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الكبيرة مبادرة خاصة بخط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملائه متابعات الخليج 365 - الرياض أكد صندوق التنمية الصناعية أنه يتم حاليًّا النظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع الطبية الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا الجديد. Advertisements وأضاف الصندوق أن هناك مبادرة خاصة بخط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستفادة منها وشروطها. كما استعرض التنمية الصناعية جهوده ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، بعنوان أبرز مبادرات الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص لمواجهة الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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