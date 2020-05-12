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2020-05-12 ولي العهد للبرهان: سنسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، من فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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