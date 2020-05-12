السعودية | النيابة العامة السعودية تطلق نظامها الجديد

شكرا لقرائتكم النيابة العامة السعودية تطلق نظامها الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر، الاثنين، نظام جديد للنيابة العامة بالسعودية، كما صدر تعديل للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وإناطة مسؤولية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنيابة العامة بشكل تام ومستقل، ودون تدخل وزارة الداخلية كما كان سابقاً.

فيما لفت النائب العام الشيخ سعود المعجب إلى أن قرار مجلس الوزراء، يُعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها.

تماشياً مع رؤية المملكة 2030

وبيَّن المعجب أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة، يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية، ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.

كما تابع، أن قرار مجلس الوزراء الموقر سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب وهمة عالية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء، وما تضمنه من أحكام يأتي متماشياً مع رؤية المملكة (2030) في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم.