قصة ابنة اللواء عبدالعزيز الفغم التي لا يعلم أحد عن أمرها شئ

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 مايو 2020 02:16 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار السعودية 332 زيارة

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روى أحد المقربين من الحارس الشخصي لخادم الحرمين اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم قصة فتاة تبناها الراحل منذ صغرها وهي يتيمة حتى كبرت، دون أن يعلم أحد عن قصتها وأمرها.

وقال أحد أصدقائه في لقاء ببرنامج “اللقاء من الصفر” إن الحضور خلال انتظار سيارة الإسعاف لنقل جثمان الراحل الغفم إلى مثواه الأخير دخلت فتاة عليهم في عمر العشرينيات وهي تصرخ وتقول “ودي أشوف أبوي”، فتفاجأ الجميع بطلبها، نظراً لأن المغسلة كان لا يوجد فيها سوى جثمان عبد العزيز.