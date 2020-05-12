، نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرتَيْ الشهيدَيْن "القحطاني والعتيبي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لأسرة الشهيد الملازم أول محمد بن سعد القحطاني، وأسرة الشهيد الرقيب أول محمد بن خلف العتيبي.

وكان نائب أمير الرياض قد اتصل هاتفيًّا بذوي الشهيدَيْن، وأعرب عن عزائه، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.. مؤكدًا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.

ورفع ذوو الشهيدَيْن الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولنائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.