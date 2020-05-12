محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية. وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا. 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 01:56 AM Advertisements "الحقباني" إلى رحمة الله "الحقباني" إلى رحمة الله انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية. وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا. الكلمات المفتاحية ، "الحقباني" إلى رحمة الله ،

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