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ينتظر أهالي محافظة بلقرن بفارغ الصبر تشغيل مستشفى سبت العلايا الجديد، الذي من شأنه المساهمة في دعم الخدمات الصحية بالمحافظة.
وقال الأهالي، إنهم استبشروا خيرًا عندما صدر أمر بإنشاء مبنى مستشفی العلايا الجديد، وفق أحدث المواصفات، وبسعة سريرية تبلغ 100 سرير، غير أن قرار تشغيل المستشفی تأخر كثيرًا في ظل ازدياد عدد السكان الملحوظ، وحاجة الأهالي إلى الخدمات الطبية التي يستحقونها، والتي تجنبهم عناء السفر خارج المحافظة بحثًا عن علاج.
وقد مضى قرابة خمسة أعوام على انتهاء الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى الجديد في انتظار قرار بافتتاحه لدعم الخدمات الصحية في المحافظة.
ودشن المغردون هاشتاقًا نشط بعنوان #نرجو_تشغيل_مستشفى_العلاية، طالبوا من خلاله سرعة تشغيل جميع أقسام المستشفی الجديد، ودعمه بالكوادر الطبية المطلوبة في كل التخصصات.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 01:44 AM
مغردون دشنوا وسمًا يطالبون فيه وزير الصحة بإصدار قرار بشأنه
ينتظر أهالي محافظة بلقرن بفارغ الصبر تشغيل مستشفى سبت العلايا الجديد، الذي من شأنه المساهمة في دعم الخدمات الصحية بالمحافظة.
وقال الأهالي، إنهم استبشروا خيرًا عندما صدر أمر بإنشاء مبنى مستشفی العلايا الجديد، وفق أحدث المواصفات، وبسعة سريرية تبلغ 100 سرير، غير أن قرار تشغيل المستشفی تأخر كثيرًا في ظل ازدياد عدد السكان الملحوظ، وحاجة الأهالي إلى الخدمات الطبية التي يستحقونها، والتي تجنبهم عناء السفر خارج المحافظة بحثًا عن علاج.
وقد مضى قرابة خمسة أعوام على انتهاء الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى الجديد في انتظار قرار بافتتاحه لدعم الخدمات الصحية في المحافظة.
ودشن المغردون هاشتاقًا نشط بعنوان #نرجو_تشغيل_مستشفى_العلاية، طالبوا من خلاله سرعة تشغيل جميع أقسام المستشفی الجديد، ودعمه بالكوادر الطبية المطلوبة في كل التخصصات.
، مستشفى سبت العلايا الجديد.. انتهى منذ 5 سنوات وينتظر الافتتاح ،
المصدر : الخليج 365
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