، مؤذن من ‎الحرم المكي.. الشيخ " فيده" رفع الأذان بالحرمين والمسجد الأقصى ،

محمد بن مسعود - الدمام - لُقب بكبير المؤذنين وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ تحت سلسلة فيديوهات "مؤذن من الحرم المكي" معلومات عن المؤذن "صالح وعظ الله فيده" رحمه الله.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إن "فيده" رفع الأذان في المسجد الأقصى عام 1386 هـ، ورفع الأذان لما يقارب 45 عامًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المساجد خارج المملكة.

ولُقب بكبير المؤذنين، وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام، وتوفي عام 1408هـ. إمارة مكة الحرم المكي المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى الآذان صالح فيده