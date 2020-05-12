، الفيصل: استئناف الدوري بيد "وزارة الصحة" .. وسنحاسب رؤساء الأندية على العقود ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد جاهزية ملف استضافة كأس آسيا .. ونفى تشفير البطولات

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير وزارة الرياضة، أن استئناف النشاط الرياضي في المملكة يخضع للجهات المعنية وفي مقدمتهم وزارة الصحة وقال:" نحن على نتعاون مستمر مع وزارة الصحة منذ بداية الجائحة لمناقشة هذا الموضوع ولا داعي للاستعجال لأخذ القرار مادام لدينا الوقت الكافي".

وأضاف: هناك أجتماع يشمل الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والأندية، قد يتم خلاله تحديد المعايير للاتفاق على آلية استكمال الموسم، أو الإلغاء.

وأكد الفيصل في البث المباشر على حساب معهد إعداد القادة في "تويتر" لدينا استراتيجية لتخصيص القطاع الرياضي ولها لجنة مخصصة مكونة من وزارة الرياضة والمالية والاقتصاد وتم رفع محضر لجميع المقترحات لتخصيص القطاع الرياضي وتوجه الوزارة في القريب سنطلق هذا البرنامج بعد الانتهاء من اللوائح الداخلية مع الاتحادات لتراخيص الأندية الرياضية.

وأضاف: موضوع التخصيص قادم لكن بطريقة مختلفة عن ما تم طرحه في الماضي بتخصيص أندية دوري المحترفين ، فاللوائح تسمح بفتح نادي بكرة القدم فقط .

وتطرق الفيصل إلى موضوع اللاعبين الأجانب السبعة ونيتهم تقليص العدد قال:" لا أرى جدوى لتقليص عدد اللاعبين الأجانب لأن أغلب العقود تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات لأنه إذا تم التقليص ستتحمل الأندية الكثير من التبعات القانونية والمالية إضافة أن ذلك لن يؤثر على الأمور المالية الموجودة الآن".

وعن استراتيجية دعم الأندية قال:" لم تنتهي بعد حيث هناك منافسات لم تستأنف كذلك هناك استحقاقات كان من الممكن الأندية أن تحققها فكل ذلك يحتاج إلى مراجعة وإذا اتضحت الصورة في المستقبل ستنعكس على هذا الموضوع".

وأضاف: هدف الاستراتيجة دعم الأندية، من خلال تحقيق الكفاءة الإدارية على اعتبار مصاريفها بمئات الملايين فهي تعتبر شركات كبرى وقد وضعنا عدد من المعايير تعمل عليها الأندية ليكون تنظيم الداخلي للأندية أفضل وأقوى في المستقبل لتحقيق الكفاءة المالية في المستقبل وليس مخصص للرواتب فقط، بل لتطوير وزيادة كفاءات وانتاجية العاملين في الأندية.

ووجه رسالة لرؤوساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات فيها وقال:" هم محاسبين على كل عقد أو التزام تجاه النادي حيث يتم متابعته أول بأول وذلك لضمان حوكمة لإدارة الأندية".

وزاد متحدثاً:" حين بدأنا بتطبيق الاستراتيجية وضعنا 30 يونيو هو الفاصل ما بين الاستراتيجية الجديدة وبين الدعم مليار و600 مليون في الموسم السابق وطلبنا من الأندية أن ترفع كل القضايا الموجودة لديهم ، مع حوكمة الحوكمة ظهرت قضايا جديدة على الأندية فعلى سبيل المثال أحد الأندية عليها قضية منذ عام 2015 مطالب بدفع قرابة 4 ملايين دولار واستطعنا حلها مع اللاعب بالوصول لتسوية بسداد 300 ألف وقد تمكنا هذا الموسم من حل 53 قضية لـ27 نادي من دوري المحترفين والدرجة الأولى .

وعن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027 قال الفيصل :" نعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي بشكل مستمر على كل هذه المستجدات بشأن ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 ، حيث قدمنا الملف مستوفي الشروط ولدينا بنية تحتية قوية قادرة على استضافة كأس أسيا ونحتاج أن نطور بعض المنشأت القائمة وهذه هي خطة عملنا منذ تقديم الملف".

وأضاف: لدينا فرصة كبيرة في الفوز باستضافة البطولة وما اثبتناه في تنظيم الفعاليات الرياضية في الفترة الماضية سيدعم ملفنا ويقويه نظير النجاحات التي حققناه في تنظيم تلك الفعاليات.

وكشف وزير الرياضة أنه لديهم برنامج كبير لتطوير ملاعب الأندية الحالية لتكون بمعايير عالية وهي من ضمن الاستراتيجية وقال:" إذا استدعت الحاجة بناء ملاعب جديدة بالتأكيد سنعمل على ذلك والآن يبنى مدينة رياضية في القدية على أعلى مستوى يليق بالمملكة العربية السعودية".

واشار الفيصل إلى أن وزارة الرياضة لن تنافس الأندية على الملاعب وقال: نحن متواجدين لخدمتهم، بل نسعى لتجهيز بعض ملاعب الجهات الأخرى لتوسيع الفرص للأندية.

وتطرق الفيصل لموضوع النقل التلفزيوني وتشفير الدوري وقال:" وكالة الإعلام بالوزارة أعدت شروط للنقل التلفزيوني وستطرح لمن يريد أن يتقدم، وموضوع التشفير شائك ولم يؤخذ بعين الاعتبار لمنافسات الموسم المقبل".

كما شدد الفيصل على أن موضوع توثيق البطولات ليس من شأن وزارة الرياضة ، بل الاتحادات هي الجهة المعنية للتوثيق لأن البطولات تابعة لهم ليس فقط كرة القدم بل الرياضات الأخرى ، كون الاتحاد هو من يعتمد البطولات ويوثقها بناء المعايير التي يعتمدها .

وأوضح الفيصل عن بعض الملفات حيث قال :"عملنا مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد متواصل كجهة حكومية وبشكل مباشر وبعض القضايا يربطها المتابعين بالأمور المالية وهذا غير صحيح فهناك منشآت وغيرها من الأمور يتم التباحث فيها مع الرقابة".وزارة الرياضة وزير الرياضة عبدالعزيز الفيصل وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد