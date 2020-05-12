لوجود ملاحظات على المشاريع المنفذة من قبلهم
وجَّه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بإلغاء عقد لأحد المكاتب الاستشارية وإنذار أربعة مقاولين آخرين؛ لوجود ملاحظات على المشاريع المنفذة من قبلهم في محافظة خميس مشيط، وإيقاف الأعمال بتلك المشاريع حتى تتم مراجعة الإجراءات التصحيحية لتنفيذها، كان ذلك خلال جولته التفقدية والرقابية على سير أعمال المشاريع بالمحافظة.
وأكَّد الحميدي أنَّ توجيهات أمير المنطقة واضحة وصريحة ولا تقبل أي خلل في الأعمال كافة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون مع أي تقصير سواء كان في أعمال التنفيذ أو التخطيط والإشراف، منوهًا في الوقت ذاته إلى أنَّ هناك زيارات واجتماعات مستمرة لمتابعة سير الأعمال في جميع المشاريع البلدية بشكل دائم.
ورافق الحميدي خلال جولته وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله مصلح القحطاني، وعددٌ من مسؤولي الأمانة، مشددًا على الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في المشاريع، بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز المشاريع مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاتقان.
وأضاف الحميدي أنَّ حزمة المشاريع هذه جاءت في إطار خطط الأمانة، واستراتيجياتها لخدمة المواطنين، والمقيمين، وتعزيز كلّ ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير، والتنمية بمتابعةٍ من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جولة لأمين عسير بخميس مشيط تطيح بمكتب استشاري وتهدد 4 مقاولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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