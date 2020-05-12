«سكني» سلم أكثر من 6 آلاف قطعة أرض للمستفيدين خلال شهر أبريل

سلّم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 6132 قطعة أرض، ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أبريل الماضي، حيث توزعت الأراضي في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد استكمال حجزها واختيارها وإصدار عقودها من المستفيدين عبر موقع وتطبيق «سكني»، على أن يتم إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 أعوام.

وأوضح «سكني» في بيان صحفي، أنَّ التسليم شمل 3404 أراضٍ في منطقة عسير، و158 أرضًا في منطقة نجران، و370 أرضًا في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 211 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، و247 أرضًا في منطقة الرياض، و308 في منطقة القصيم، وفي منطقة جازان تم تسليم 148 أرضًا، و495 أرضًا في منطقة حائل، كما تم تسليم 258 أرضًا في منطقة المدينة المنورة، و31 في الحدود الشمالية، و489 في منطقة الجوف، كما سلم البرنامج 13 أرضًا سكنية في منطقة الباحة.

ولفت البرنامج إلى أنّ هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهًا إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق «سكني» للهواتف الذكيّة.

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وبيّن «سكني» أن الأراضي السكنية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضًا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم ذاتيًا.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.