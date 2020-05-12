الهلال الأحمر يباشر حالة اشتباه كورونا في نجران بـ«المسعف الإلكتروني»

تباشر فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر بمدينة نجران حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت أمانة منطقة نجران عبر حسابها بموقع «تويتر» أنه يجري قراءة معلومات عن الحالة من جهاز لوحي «المسعف الإلكتروني»، وذلك في إطار جهود الهيئة للتعامل مع هذه الجائحة.

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت اليوم الاثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 41.014 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 12737، وذلك بعد تسجيل 1280 حالة جديدة.

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 255 بعد تسجيل 9 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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وزارة الصحة: تسجيل 1966 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 255