توقيع عقد لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية بمحايل عسير

وقع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة، عقدًا استثماريًّا من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة محايل عسير، بقيمة تجاوزت 91 مليون ريال مع إحدى الشركات المتخصصة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأنَّ العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 91 مليونًا و250 ألف ريال.

وأشار الحميدي إلى أنَّ الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثمارات وإيرادات بلدية المحافظة وفقًا لرؤية الأمانة وتماشيًا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية، والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية، منوهًا بأنَّ الأمانة وجميع بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيدٍ من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال، والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري ممَّا سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.

من جهته بيَّن رئيس بلدية محايل عسير سعيد علي بن حافظ، أنَّ تلك العقود الاستثمارية تأتي استمرارًا وحرصًا من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لاستكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع الاستثمارية وإنجازها في أسرع وقتٍ ممكن حتى يستفيد المواطن والمقيم منها.