أمانة الجوف تتابع محطات الوقود للتأكد من عرض تشغيل الأسعار الجديدة

تتابع أمانة منطقة الجوف وبلدياتها، جولاتها الميدانية على محطات الوقود للتأكد من تشغيل شاشة عرض أسعار الوقود في جميع المحطات.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله بن بدر الماجد، أن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة تابعت تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام تشغيل الشاشة الإلكترونية في مدخل كل محطة وقود والتي تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين، بحيث تكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة بالإضافة إلى متابعة توفر أجهزة الدفع الإلكتروني.

ودعا الماجد للإبلاغ عن محطات الوقود المتجاهلة لتركيب وتشغيل شاشات عرض الأسعار، من أجل الشفافية، وذلك بالاتصال على الرقم"940"، وفِي حال اختلاف الأسعار إبلاغ وزارة التجارة عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك (1900).

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