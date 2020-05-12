وزارة البيئة تتوقع غزو أسراب الجراد الصحراوي 3 مناطق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مؤشرات حالة الجراد الصحراوي في مناطق المملكة حتى 14 مايو 2020م، وتوقعت حدوث تهديد بغزو أسراب من اليمن والمناطق المفتوحة في الربع الخالي، مناطق الشرقية ونجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأضافت الوزارة بتقرير جديد لها بهذا الشأن، أن التوقعات اعتمدت على نشرة الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة التي بيّنت أن سرعة الرياح تتراوح خلال الفترة من 11 وحتى 13 مايو الجاري بين 25 – 40 كلم/ ساعة، وستكون شمالية إلى شمالية شرقية في مناطق الشرقية والرياض، وجنوبية إلى جنوبية شرقية في جنوب الرياض، وشرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة نجران.

ورجّحت الوزارة احتمالية حدوث تهديد بغزو أسراب من الجراد لمنطقة نجران ومحافظات جنوب وجنوب شرق الرياض بمستوى متوسط إلى عالٍ، وفي محافظة بيشة بمستوى منخفض، بالإضافة إلى تهديد لمنطقة الربع الخالي خصوصًا المحاذية للشريط الحدودي مع دولتي سلطنة عمان واليمن، والتي استقبلت أمطار جيدة خلال الفترات الماضية.

ولم تستبعد الوزارة، غزو مجموعات وأسراب من الجراد الصحراوي، قادمة من العراق أو من المناطق الحدودية في الشمال الشرقي مع التيار الهوائي الشمالي الشرقي، لتظهر في المنطقة الشرقية، وشرق وشمال شرق منطقة الرياض، مشيرة إلى أن هذا التحديث يعتمد على وجود كثافة لأسراب الجراد بمناطق قدوم الرياح في اليمن والربع الخالي وحدود سلطنة عمان مع اليمن والمناطق الشمالية مع العراق.

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وبيّنت الوزارة، أن الوضع تحت المتابعة اللحظية، وفرق الاستكشاف والمكافحة جاهزة لتنفيذ العمليات المكثفة للقضاء على الآفة، ومتابعة الوضع في الدول المجاورة والتدخل السريع عند غزو الأسراب للمناطق المذكورة، مشيرة إلى أنها تواصل تنفيذ الخطط الموسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ حيث ينفذ المركز عمليات مسح واستكشاف استباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما ، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

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