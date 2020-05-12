بالفيديو.. الصحة عن مستوى العدوى بكورونا: يقترب من معدلات الأمان

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، انخفاض متوسط العدوى بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، ليقترب بقوة من الرقم «واحد» بعد زيادة وعي المجتمع، وأضاف أن قياس معدل العدوى يتم بشكل دوري ومستمر عبر عدة جهات ومراكز وطنية وخبراء ومختصين، وأن الرقم كلما كان أعلى من واحد؛ فهذا يعني سرعة الانتشار، حيث تتسبب الحالة الواحدة في العدوى لمعدل يتراوج بين شخص إلى 4 أشخاص.

وشدد «العبد العالي»، على أن اقتراب معدل العدوى من الرقم واحد أو الوصول إليه، دليل اتجاه الفيروس إلى الانحسار وهو ما حدث لدى الدول التي تحكمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن بينها المملكة، قائلًا: كان معدل العدوى لدينا من 3 إلى 4، في البداية؛ وذلك نتيجة النشاط والانتقال وقلة الالتزام، بينما تزايد وعي المجتمع تدريجيًا، وبدأ الوعي يؤتي ثماره، فاقترب معدل العدوى بقوة من الرقم واحد، ولكي يواصل نزوله، سيحتاج إلى جهد منا جميعًا، فكلنا مسؤولون بتطبيق التعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات والاختلاط ليكون المعدل أكثر أمانًا، أما حال ارتكاب المخالفات يؤدي إلى عكس ذلك، لا قدر الله.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 41.014 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي12737، وذلك بعد تسجيل 1280 حالة جديدة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 255 بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

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