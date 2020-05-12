عاجل-أمين عسير يلغي عقد مكتب استشاري وينذر 4 مقاولين في خميس مشيط

وشدد الحميدي على أن الأمانة لن تتهاون مع أي تقصير سواء كان في أعمال التنفيذ أو التخطيط والإشراف، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هناك زيارات واجتماعات مستمرة لمتابعة سير الأعمال في كافة المشاريع البلدية بشكل دائم. هذا وقد رافقه خلال جولته، وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله مصلح القحطاني. وعدد من مسؤولي الأمانة، مشدداً على الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في المشاريع، بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز المشاريع مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاتقان.
وأضاف الحميدي بأن حزمة المشاريع هذه جاءت في إطار خطط الأمانة، واستراتيجياتها لخدمة المواطنين، والمقيمين، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، و دفع عجلة التطوير، والتنمية بمتابعة من أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
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