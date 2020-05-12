68 % بلا أدوات للسلامة الوقائية في منازلهم

وصاحب الاستطلاع عدد من التعليقات من المواطنين، وطالب معظمهم بأن تكون أدوات السلامة المنزلية إلزامية، إذ اقترح حمد الجهني أن تكون ضمن اشتراطات البلديات للمباني أو الشقق الجديدة قبل السكن.
وقال مواطن آخر: «المفروض إصدار قرار للأمانه بعدم إعطاء تصاريح البناء الخاصة إلا بعد توافر اشتراطات السلامة، حالها حال المباني التجارية، فالبيوت أولى، لأن أكثر وقتنا فيها، أما العمل لا بنطبخ فيه ولا ننام».
وكذلك اتفق مواطن آخر، وقال: «من المفيد أن تصبح أدوات السلامة إلزامية في المساكن، أسوة بالمنشآت التجارية والصناعية، مع برنامج صيانة يفصح عنه المواطن في حينه، خلال منصة أبشر، نتمنى ذلك».
سؤال الاستطلاع
هل يوجد لديك أي من أدوات السلامة الوقائية المنزلية؟
20 %
68 %
12 % لا ولكن سأوفرها في وقت قريب
إجمالـي المصوتين
28544
أهم أدوات السلامة المنزلية
طفاية حريق
حقيبة إسعافات أولية
جهاز كشف الدخان
إنذار الحريق
بطانية إطفاء الحريق
تغطية نقاط تزويد الطاقة الكهربائية غير المستخدمة
توصيل الأجهزة الكهربائية الرئيسية بالأرضي
تثبيت الكابلات الكهربائية بصورة يصعب على الأطفال اللعب بها
الحذر من تحوّل مصادر الطاقة الكهربائية إلى مصادر للحريق
تثبيت شاشات أجهزة الحاسوب والتلفاز بالجدران بصورة محكمة
إطفاء جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند مغادرة المكان
نعم
لا
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