68 % بلا أدوات للسلامة الوقائية في منازلهم

كشف استطلاع طرحته المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في «تويتر»، شارك فيه 28544 مصوتا، أن 68 % لا يوجد لديهم أي من أدوات السلامة الوقائية المنزلية، مقابل 20 % يمتلكون تلك الأدوات، فيما قال 12 % من المصوتين أنه لا توجد ليهم أدوات سلامة، ولكنهم سيوفرونها في وقت قريب.

وصاحب الاستطلاع عدد من التعليقات من المواطنين، وطالب معظمهم بأن تكون أدوات السلامة المنزلية إلزامية، إذ اقترح حمد الجهني أن تكون ضمن اشتراطات البلديات للمباني أو الشقق الجديدة قبل السكن.

وقال مواطن آخر: «المفروض إصدار قرار للأمانه بعدم إعطاء تصاريح البناء الخاصة إلا بعد توافر اشتراطات السلامة، حالها حال المباني التجارية، فالبيوت أولى، لأن أكثر وقتنا فيها، أما العمل لا بنطبخ فيه ولا ننام».

وكذلك اتفق مواطن آخر، وقال: «من المفيد أن تصبح أدوات السلامة إلزامية في المساكن، أسوة بالمنشآت التجارية والصناعية، مع برنامج صيانة يفصح عنه المواطن في حينه، خلال منصة أبشر، نتمنى ذلك».

سؤال الاستطلاع

هل يوجد لديك أي من أدوات السلامة الوقائية المنزلية؟

20 %

68 %

12 % لا ولكن سأوفرها في وقت قريب

إجمالـي المصوتين

28544

أهم أدوات السلامة المنزلية

طفاية حريق

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حقيبة إسعافات أولية

جهاز كشف الدخان

إنذار الحريق

بطانية إطفاء الحريق

تغطية نقاط تزويد الطاقة الكهربائية غير المستخدمة

توصيل الأجهزة الكهربائية الرئيسية بالأرضي

تثبيت الكابلات الكهربائية بصورة يصعب على الأطفال اللعب بها

الحذر من تحوّل مصادر الطاقة الكهربائية إلى مصادر للحريق

تثبيت شاشات أجهزة الحاسوب والتلفاز بالجدران بصورة محكمة

إطفاء جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند مغادرة المكان

نعم

لا