200 ريال رسوم النقل المدرسي وأسر الضمان معفاة

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن البدء بتطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442، بقيمة 200 ريال للعام الدراسي الكامل، مع إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من دفع أجور التسجيل.

مطلب أساسي

أوضحت الشركة أنها ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، والخطوات والإجراءات المطلوبة للراغبين في الاستفادة من الخدمة خلال العام الدراسي المقبل 1442، موضحة أن طلب الخدمة عبر نظام «نور» وتسديد أجور التسجيل واستكمال كافة الإجراءات البيانات المطلوبة تعد مطلباً أساسياً للاستفادة من الخدمة، إضافة إلى خضوع هذه الطلبات للدراسة وفق معايير محددة للاستحقاق والأولوية لضمان توفير الخدمة للطلبة الأكثر استحقاقاً.

كفاءة التشغيل

أشارت تطوير لخدمات النقل التعليمي، إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى تزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد المخصصة في كل منطقة.

خدمات ومركبات

أكدت الشركة أن مبلغ 200 ريال يمثّل أجور تسجيل، وليست القيمة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة كاملة لتقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد على 18 ألف مدرسة، حيث وفرت لهم الدولة أسطولاً ضخمًا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في جميع مناطق المملكة، كما سخرت لهذه الخدمة قوى بشرية كبيرة تتجاوز 28 ألفاً من السائقين والمشرفين والفنيين والمراقبين الميدانيين.

النقل المدرسي الحكومي

Advertisements

1.2 ملیون طالب وطالبة

25 ألف حافلة ومركبة

50 ألف رحلة یومیا

47 إدارة تعلیم

110 مكاتب تعلیم

18 ألف مدرسة

28 ألف سائق ومشرف وفني