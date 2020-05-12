51 ألف بلاغ لهلال الرياض في شهرين

تلقت غرفة العمليات بمنطقة الرياض أكثر من 280 ألف مكالمة مستلمة، منها أكثر من 51 ألف بلاغ خلال الشهرين الماضيين، والذي تم من خلالها مباشرة أكثر من 3 آلاف حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد. تم تمرير قرابة الـ60 ألف بلاغ للمراكز التابعة للمنطقة والبالغ عددها 110 مراكز إسعافية، كما تلقت غرفة العمليات أكثر من 63 ألف طلب عبر تطبيق أسعفني، وقد سجلت الحالات المرضية الأعلى بـ(47772) بلاغا، فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث أكثر من 11 ألف بلاغ خلال الفترة الماضية، كما أن الفرق الإسعافية قد شاركت في تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين العائدين عبر مشاركات متعددة مع الفرق المتخصصة.



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