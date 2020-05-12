مشروعات تخصصية لأكثر من 60 شابا وشابة

آليات حديثة
نالت مشروعات التخرج المُقدَّمة استحسان وثناء لجان التحكيم، بكونها آليات حديثة ومبتكرة في تعزيز الصورة الذهنية للمملكة وتقديمها للعالم، وامتازت بجودة التصميم والابتكار، إضافة إلى الثقة البارزة للمُقدِّمين وقوة آدائهم، وقد عرضوا أفكارهم بشكل تسلسلي واضح، وأغنوها بالأرقام والإحصاءات الحديثة، وكانت مرتبطة بمشروعاتهم بشكل لافت.
وتميَّزت النسخة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، بإعادة هيكلة المناهج المُقدمة، وقوتها، وتنوّعها، إضافة إلى استقطاب عدد من أمهر المدربين المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات محددة ودقيقة، وكذلك تقسيم منسوبي البرنامج إلى 10 مجالات تخصصية، وقدَّموا في نهاية البرنامج مشروعات تخرجهم في المجالات التي تخصصوا فيها.
24 ورشة
يعد برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي أحد مبادرات مشروع سلام للتواصل الحضاري، وبدأت نسخته الثالثة في 2/ 2/ 2020، واستمر حضوريا بشكل مباشر لـ6 أسابيع من مجمل 12 أسبوعا، وضمَّ أكثر من 60 متدربا ومتدربة، وشارك فيه أكثر من 15 خبيرا محليا ودوليا، قدَّموا أكثر من 24 ورشة عمل ودورة تدريبية مباشرة. كما عقد البرنامج أكثر من 25 لقاء افتراضيّا لمتابعة أعمال المشروعات، إضافة إلى 3 جلسات دعم للمشروعات، بواقع 40 ساعة عمل افتراضية «عن بعد»، عبر منصتي «بلاك بورد» و«zoom».
وتبلغ مدة البرنامج 3 أشهر، يتخللها تدريب مكثَّف وتطبيقات عملية، وزيارات ميدانية، مع دراسة ومناقشة واقع الصورة الذهنية باستمرار، وتطبيق مبادرات شبابية وطنية ذات صبغة عالمية، كشرط لاجتياز البرنامج والحصول على دبلوم التواصل العالمي.
سلام للتواصل الحضاري
أسهم البرنامج في تخريج 180 شابا وشابة
15 تخصصا علميا وإنسانيا
104 مؤتمرات
يشمل بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه
36 دولة
5 قارات
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