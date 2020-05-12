24 ألف معاملة إلكترونية للتقاعد في أبريل

30 ألف اتصال
أوضحت الإحصاءات إنجاز أكثر من 120 ألف خدمة إلكترونية خلال هذا الشهر في مجالات مختلفة، وقد شملت الخدمات المقدمة لعملاء التقاعد في أبريل إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية، وإصدار أكثر من 50 ألف خطاب تعريفي للمعاش، و14 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية. كما استقبل مركز الاتصال الموحد أكثر من 30 ألف اتصال.
صرف المعاشات
سعت المؤسسة العامة للتقاعد، خلال أبريل، إلى رفع فاعليتها وجاهزيتها على مستوى القطاعات والإدارات كافة، في إطار العمل «عن بعد» لتنفيذ خدمات واحتياجات عملائها، من أبرزها تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لهذا الشهر عن موعده الأصلي، لأكثر من مليون متقاعد ومستفيد، وبأكثر من7 مليارات ريال، نظرا لتزامن موعد الصرف المعتاد مع حلول رمضان المبارك، علاوة على ظروف الجائحة.
التواصل الاجتماعي
فعّلت المؤسسة الخدمات الإلكترونية، ومركز الاتصال، وحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».
إحصاءات أبريل
120 ألف خدمة إلكترونية
24 ألف معاملة
50 ألف خطاب تعريفي للمعاش
14 ألف بطاقة تقاعدية
30 ألف اتصال
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