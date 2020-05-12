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تعويض العميل عن مفقودات وتلفيات النقل البريدي

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عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، اجتماعا «عن بعد» بمشاركة رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

زيادة الطلبات

ناقش الاجتماع التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440/ 1441، كما ناقش الاجتماع أهم ما جاء في مضامين التقرير، وأبرز إنجازات المؤسسة وخططها المرسومة، وما تحقق من تطورات في القطاع البريدي، بعد أن انتقلت مرجعيته التنظيمية إلى اختصاصات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بعض المهام التي قامت بها المؤسسة خلال جائحة لمواجهة زيادة الطلبات على مواقع التسوق الإلكتروني التي تتطلب مواكبة قطاع النقل البريدي لهذه الزيادة.

ووجه أعضاء اللجنة خلال الاجتماع «عن بعد» عددا من الملحوظات والاستفسارات والآراء، بشأن رفع جودة الخدمات البريدية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

وأبان المسؤولون في مؤسسة البريد السعودي أن المؤسسة قامت بزيادة نسبة العاملين في قطاع التوزيع لتصل نسبتهم إلى 90% من إجمالي عدد الموظفين، مؤكدين أن المؤسسة تسعى إلى رفع حصتها من التجارة الإلكترونية.

كما أوضح المسؤولون في المؤسسة خلال الاجتماع أن المؤسسة حرصت على تعديل سياستها فيما يتعلق بتعويض العميل عن المفقودات والتلفيات، لتصل إلى أعلى مستويات الرضا لدى عملاء المؤسسة.

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موضوعات طرحتها لجنة النقل بالشورى

التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي

أبرز إنجازات المؤسسة وخططها المرسومة

ما تحقق من تطورات في القطاع البريدي

مواجهة زيادة الطلبات على مواقع التسوق الإلكتروني


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