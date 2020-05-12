12737 حالة تعاف في 6 أيام

بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا «COVID-19» بالمملكة في آخر 6 أيام، نحو 12737 حالة تعافٍ. فيما سجلت العاصمة الرياض أعلى رصد في الحالات المصابة بالفيروس منذ بداية تسجيل أول حالة في المنامة، إذ بلغ عدد الإصابات المسجلة في منطقة الرياض، أمس، 520 حالة، ولذلك تكون هي أعلى المناطق في التسجيل أيضا.

فيما بلغ إجمالي الحالات التي رصدت إصابتها بالفيروس في المنطقة 6836 حالة منذ بداية الانتشار، وبلغ عدد الحالات النشطة خلال الفترة نفسها 3902 حالة، وبلغت أعداد حالات التعافي 2919.

ارتفاع الحالات بين الإناث

حول أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين السعوديين والإناث والأطفال في الفترة الأخيرة، ذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالباقي، أن التجمعات -خاصة العائلية- تشكل خطرا كبيرا، وحذر وبقوة من التجمعات، وكذلك الخروج من المنزل لغير الضرورة، ‏وبيّن أن جميع الأعمار يمكن أن يصيبها فيروس كورونا، لكن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل هم أكثر عُرضة للإصابة.

وأعلن أنه تم تسجيل 1966 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، كان منها 22% حالات سجلت فيما بين الإناث، و78% حالات سجلت فيما بين الذكور. كما كان بين تلك الحالات 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما. كما كانت 38% في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات، وبذلك يصل إجمالي ما تم تسجيله بالمملكة إلى 41004 حالات.

9 وفيات

بلغت الحالات النشطة 28022، وهي تتلقى الخدمات العلاجية، والحرجة منها 149 حالة وتتلقى الخدمة المكثفة، فيما تعافى 1280 حالة جديدة، ليصل إجمالي من تم شفاؤهم 12737 حالة، مؤكدا أن عدد المتعافين يسجل ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة والقادمة. فيما بلغ عدد الوفيات 9، ليصل إجمالي الوفيات منذ صدور الفيروس إلى 255 وفاة.

وأكد أن إجمالي الحالات المسجلة منذ ظهور الفيروس في كلٍّ من الرياض بلغ 6836، فيما بلغ في محافظة جدة 6908، وفي مكة المكرمة 8854، وفي المدينة 6281 حالة، كما بلغ إجمالي الفحوص المخبرية منذ انتشار الفيروس 449644.

ألف فحص

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أشار متحدث الصحة إلى أن 5 مدن سعودية سجلت 1493 إصابة بكورونا في يوم واحد، إذ توزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كما يلي: الرياض 520، مكة المكرمة 343، المدينة المنورة 257، جدة 236، الهفوف 137.

‏حالات التعافي آخر 6 أيام

- 1352 ‏الأربعاء 6 مايو

- 1015 الخميس 7 مايو

- 1322 الجمعة 8 مايو

- 1024 السبت 9 مايو

- 1313 الأحد 10 مايو

- 1280 الإثنين 11 مايو