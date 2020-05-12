السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تجند أكثر من 11 ألف عامل مجهزين بأكثر من 850 معدة لنظافة مكة المكرمة



مكة المكرمة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

تواصل وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة ، تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1441 هـ، التي تضمنت تكثيف الجهود في الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بهدف الحفاض على مستوى النظافة العامة، حيث كرّست الخطة طاقات بشرية وآليات في العمل، حيث بلغ عدد العمالة أكثر من 11 ألف عامل مجهزين بأكثر من 850 معدة ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة، وتكليف عدد 57 مراقباً من الإدارة العامة للنظافة لمتابعة الأعمال الميدانية في نطاق البلديات الفرعية .

كما استقبل المردم العام خلال الفترة من 1 / 9 / 1441هـ إلى 17 / 9 / 1441هـ من النفايات البلدية الصلبة (71.649)طناً وكمية النفايات العضوية منها( 26.967) طناً أي بما يعادل نسبته 37.36% .

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