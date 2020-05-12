السعودية اليوم / إصابات كورونا تتجاوز 63 ألفاً في عموم إفريقيا



أديس أبابا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجلت دول القارة الإفريقية 63 ألفًا و 525 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث لحصيلة الإصابات بالفيروس في القارة الإفريقية اليوم، أن إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس في عموم القارة بلغ 21 ألفًا و 821.

وأشار المصدر إلى أن من بين دول القارة الأكثر تأثرًا بالفيروس جمهورية جنوب إفريقيا، حيث ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض إلى أكثر من عشرة آلاف حالة.

// انتهى //

01:31ت م

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أديس أبابا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجلت دول القارة الإفريقية 63 ألفًا و 525 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا إثر تسجيل 2668 إصابة خلال الساعات 24 الأخيرة.وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث لحصيلة الإصابات بالفيروس في القارة الإفريقية اليوم، أن إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس في عموم القارة بلغ 21 ألفًا و 821.وأشار المصدر إلى أن من بين دول القارة الأكثر تأثرًا بالفيروس جمهورية جنوب إفريقيا، حيث ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض إلى أكثر من عشرة آلاف حالة.// انتهى //01:31ت م0262

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