السعودية اليوم / تعليم الباحة يقدم أكثر من 41 ألف ساعة تدريبية عن بعد



الباحة 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات بلغ مجموع ساعاتها 41926 ساعة تدريبية للبنين والبنات من خلال منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، استفاد منها ما يقارب 14 ألف معلم ومعلمة من داخل المنطقة وخارجها خلال أكثر من 40 يوما تدريبياً.

وأثنى المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي على جهود تعليم الباحة في تنفيذ برامج التدريب عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة المركز.

من جهته ثمن المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني شكر المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على تعاونهم حرصهم الدائم لتنفيذ البرامج التدريبية، مردفا شكره لإدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات، وجميع القائمين والقائمات على التدريب عن بعد في مختلف مراكز التعليم، على جهودهم في إعداد البرامج التدريبية، والسعي لتحقيق أهدافها المنشودة.

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